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آرسنال يسحق نوتينغهام بخماسية ويستعيد الصدارة من مان سيتي

منشور 30 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 03:52
آرسنال يسحق فوريست (المصدر: أ ف ب)
آرسنال يسحق فوريست (المصدر: أ ف ب)

سحق آرسنال ضيفه نوتينغهام فوريست بخمسة أهدافٍ دون رد اليوم الأحد في اللقاء الذي جرى على ملعب الإمارات لحساب الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليستعيد الصدارة من غريمه مانشستر سيتي.

جاءت الأهداف عبر كلٍ من غابرييل مارتينيلي (5)، وريس نيلسون (هدفان) في الدقيقتين 49 و 52، وتوماس بارتي (57)، ومارتن أوديغارد (78).

آرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة، رفع الفريق اللندني الذي يدربه الإسباني ميكيل آرتيتا رصيده إلى 31 نقطة أعادته إلى صدارة الركب في البريمير ليغ بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ثاني الترتيب.

فيما تجمد رصيد نوتينغهام فوريست عند 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.

كلمات دالة:آرسنالنوتينغهام فوريستالدوري الإنجليزي

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