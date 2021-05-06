آرسنال يسعى لإنقاذ موسمه أمام فياريال

يستضيف آرسنال نظيره فياريال، بينما يتطلع مانشستر يونايتد لحسم مهمة سهلة منطقياً أمام روما، وذلك في مباراتي إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

يقف فياريال بقيادة مدربه أوناي إيمري الذي حقق اللقب في ثلاثة أعوام متتالية «2014-2016»، مع إشبيلية عقبة أمام نهائي إنجليزي خالص في «يوروبا ليج»، حيث يكفيه التعادل اليوم من أجل التأهل للمباراة النهائية بعد أن فاز في لقاء الذهاب 2-1، في حين لا يمتلك آرسنال سوى الفوز لحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

ويحتل آرسنال المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ومن غير المرجح أن يحتل أحد المقاعد الأوروبية مع نهايته، لكن الفوز بلقب يوروبا ليغ سيعيده إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

وكانت آمال آرسنال ضئيلة عندما تقدم فياريال ذهاباً 2-0 عبر مانو تريغيروس وراوول آلبيول في الشوط الأول، إلا أن ركلة جزاء من نيكولا بيبي قبل ربع ساعة من النهاية أحيت حظوظه أكثر في بلوغ النهائي الثاني في ثلاث سنوات.

وفي حين يترقب مشجعو آرسنال وفياريال أمسية عصيبة، يجد مانشستر يونايتد نفسه مرتاحاً نسبياً بعد أن بات قاب قوسين من بلوغ نهائي المسابقة التي توج بلقبها عام 2017، بعد اكتساحه روما 6-2 في أولد ترافورد ذهاباً.

وقد وجد يونايتد نفسه في مأزق عندما تأخر 1-2 في الشوط الأول الأسبوع الفائت، إلا أن أداءً مثالياً في الثاني بقيادة إيدينسون كافاني وبرونو فيرنانديش الذي حقق كل منهما هدفين وتمريرتين حاسمتين، وبول بوغبا، قلب الطاولة على فريق العاصمة الإيطالية.

ويدخل يونايتد المباراة بعد أن تأجلت مواجهته أمام الغريم التقليدي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد الماضي، أما روما سابع الدوري الإيطالي فيدخل المواجهة بعد يومين من الإعلان عن وصول المدرب جوزيه مورينيو إلى رأس جهازه الفني اعتباراً من الموسم المقبل إثر رحيل مواطنه باولو فونسيكا مع نهاية الموسم الحالي، وكما خسر الفريق أمام سامبدوريا، وظل في المركز السابع في الدوري الإيطالي، وهو ما سيتغير في حقبة مورينيو بداية من الصيف المقبل.

ومن الممكن أن لا يستطيع مورينيو أن يفعل شيئاً ليساعد روما بعد، حيث سيقود بباولو فونسيكا الفريق في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد اليوم الخميس.

وسجل مانشستر يونايتد خمسة أهداف في الشوط الثاني ليفوز على روما 6-2 في ذهاب نصف النهائي، ويبدو أنه من غير المرجح أن يتمكن روما من تعويض الخسارة بعد يومين من الإعلان عن تولي مورينيو تدريب الفريق خلفاً لفونسيكا مع بداية الموسم الجديد.

ويبدو أن نهائي إنجليزي، للمرة الثانية في آخر ثلاثة أعوام، على وشك الحدوث يوم 26 مايو الجاري في دانسك، حيث إن آرسنال يحتاج للفوز بهدف نظيف أمام فياريال للتأهل للمباراة النهائية بعد أن خسر مباراة الذهاب أمامه 2-1.

كان آرسنال قد خسر المباراة النهائية في 2019 أمام تشيلسي 4-1.

وفاز مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي في 2017 ولكن فوزه ليس أمراً مسلماً به رغم تقدمه بنتيجة جيدة أمام روما.