آرسنال يعرض بيليرين في صفقة مبادلة لاوتارو مع إنتر

لم يعد الظهير الأيمن هيكتور بيليرين جزءاً من حسابات المدرب ميكيل آرتيتا، وهو ما دفع النادي لعرضه ضمن صفقة تبادلية يحصل فيها الغانرز على لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان.

وتدهورت علاقة النجم الإسباني بمواطنه المدير الفني ليصبح رحيله عن النادي اللندني أمراً شبه مؤكد.

إنتر لا يمانع رحيل لاوتارو

في الوقت ذاته، يرغب آرسنال في ضم لاوتارو بعدما كشفت تقارير قبل أيام أن إنتر ميلان لن يمانع بيعه بحال وصول عرض مناسب.

ويدرك الغانرز رغبة بطل الدوري الإيطالي في الحصول على خدمات بيليرين، وهو أمر يطمح لاستغلاله من خلال عرض الظهير في صفقة تبادلية لتخفيض القيمة الكلية لصفقة الهداف الأرجنتيني كونه لا يستطيع توفيرها مالياً.

ويرى إنتر في بيليرين خير بديل لأشرف حكيمي الذي اضطر بطل إيطاليا لبيعه مؤخراً لأسباب اقتصادية بحتة.