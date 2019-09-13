آرسنال يعلن غياب لاكازيت قرابة أسبوعين عن الملاعب

كشف الموقع الرسمي لآرسنال، عن أنباء صادمة بخصوص مهاجمه أليكساندر لاكازيت، قبل مواجهة واتفورد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وغادر الدولي الفرنسي مواجهة الغانرز أمام توتنهام في المرحلة الرابعة بعد تعرضه للإصابة في الشوط الثاني من اللقاء.

وأكد آرسنال معاناة لاكازيت من مشكلة في الكاحل ستؤدي لغيابه عن الملاعب حوالي أسبوعين.

وأوضح النادي الإنجليزي أن المهاجم حاول التحامل على نفسه طوال الأسابيع الماضية، وشارك في بعض المباريات دون أن يكون في جاهزية تامة، مما دفع المدرب أوناي إيمري لإراحته حتى نهاية سبتمبر، على أن يعود للتدريبات الجماعية مرة أخرى في أكتوبر.

من جانب آخر، أكد النادي اللندني عودة كل من روب هولدينغ ودينوس مافروبانوس وكيران تيرني وهيكتور بيليرين للتدريب قبل مواجهة واتفورد الأحد.