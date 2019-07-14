آرسنال يعيق انضمام بن ناصر إلى ميلان

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن صفقة انتقال الجزائري إسماعيل بن ناصر من صفوف إيمبولي إلى ميلان عطلت مجدداً بسبب آرسنال هذه المرة.

وتوقفت الصفقة في الأيام الماضية بسبب المفاوضات بين وكلاء النجم الصاعد وميلان ومحاولة التوصل لاتفاق شخصي، الأمر الذي تم حله وفقاً للتقارير.

وكشفت "سكاي" أن آرسنال وضع بنداً في عقد بن ناصر مع إمبولي يعطيه حق الأولوية لضم بن ناصر في حال تقدم أي فريق بعرض لضمه.

ووفقاً للبند، فإذا قدم الغانرز عرضاً للاعبه السابق بن ناصر يوازي ما قدمه ميلان، فستكون الأولوية للنادي الإنجليزي الذي باعه في 2017 مقابل مليون يورو.

وعادت الشبكة وأكدت عدم اهتمام آرسنال بالتعاقد مع بن ناصر، وأن الروسونيري لن يواجه مشاكل في إتمام الصفقة نهائياً، بانتظار انتهاء مشاركته في أمم إفريقيا.

وتحدثت "سكاي" أن ميلان أبدى اهتماماً أيضاً بجون ميشيل سيري، لاعب فولهام، تحسباً لأي مفاجآت في الأيام المقبلة.

ويشارك بن ناصر مع منتخب الجزائر الليلة في نصف نهائي أمم إفريقيا أمام منتخب نيجريا