آرسنال يفرض التعادل على تشيلسي في ديربي لندن

تعادل آرسنال مع مستضيفه تشيلسي بهدفين لكلٍ منهما في لقاء الديربي اللندني الذي شهده ملعب ستامفورد بريدج لحساب المرحلة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت الدقيقة 28 من المباراة، احتساب ركلة جزاء للبلوز وطرد دافيد لويز مدافع الغانرز إثر عرقلة مهاجم تشيلسي تامي آبراهام، نفذها جورجينيو بنجاح.

ومع حلول الدقيقة 63، استغل الشاب غابرييل مارتينيلي من منتصف الملعب سقوط نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي لينطلق ويسجل هدف التعادل لمصلحة الضيوف.

في الدقيقة 84، سجل سيزار آزبيليكويتا الهدف الثاني لصاحب الأرض بعدما استغل عرضية من الجانب الأيسر، لكن آرسنال لم يستسلم، واستطاع الظهير الأيمن هيكتور بيليرين إدراك التعادل في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 40 نقطة في المركز الرابع، في حين قفز آرسنال إلى المركز العاشر بوصوله للنقطة 30 متفوقاً بفارق الأهداف على كريستال بالاس.