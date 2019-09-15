آرسنال يفرط بتقدمه ليتعادل مع واتفورد

تعادل آرسنال مع مستضيفه واتفورد بهدفين لكلٍ منهما ضمن لقاءات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الأول من الضيوف عن طريق بيير إيميريك أوباميانغ الذي نجح في تحويل تمريرة سيناد كولاسيناتش لهدف أول في الدقيقة 21.

بعدها بـ 11 دقيقة، أضاف أوباميانغ الهدف الثاني بصناعة من الوافد حديثاً نيكولاس بيبي.

استمرت سيطرة الغانرز على المواجهة حتى الشوط الثاني الذي بدأ بشكل قوي لأصحاب الأرض الذين أرادوا أن يظهروا رد فعل قوي.

تحولت كفة الخطورة في المباراة لصالح واتفورد الذي سجل هدفه الأول عن طريق توم كليفيرلي في الدقيقة 53 بعد خطأ لا يغتفر للمدفع سوكراتيس باباستاثوبولوس.

وجاءت الهدية الثانية لواتفورد عن طريق دافيد لويز الذي أهدى أصحاب الأرض ركلة جزاء جاء منها التعديل عن طريق روبرتو بيريرا في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة، يصل آرسنال للنقطة الثامنة محتلاً المركز السابع.