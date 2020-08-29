آرسنال يفوز بالدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح

توج آرسنال بلقب كأس الدرع الخيرية، بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل محمد صلاح هدفاً للريدز من ركلات الترجيح فيما أضاع زميله الشاب ريان بروستر الركلة الوحيدة.

سجل بيير-إيميريك أوباميانغ هدف آرسنال فى الدقيقة 12 من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس أليسون بيكر.

ووجه أوباميانغ التحية بعد إحرازه الهدف إلى بطل فيلم بلاك بانثر شادويك بوسمان الذى توفى السبت عن عمر يناهز ال 43 بعد صراع مع مرض سرطان القولون استمر لأربع سنوات.

واستطاع البديل تاكومي مينامينو من إدراك التعادل للريدز في الدقيقة 73 وهو أول أهدافه مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي قادما ًمن ريد بول سالزبورغ.

وتواجد الثنائي محمد صلاخ ومحمد النني في تشكيلي ليفربول وآرسنال الأساسيين وخاضا المباراة كاملة.

وقدم النني مباراة جيدة في وسط ملعب الغانرز، وتصدى لعدد من هجمانت الريدز، فيما لم يظهر صلاح كثيراً خلال اللقاء.

وخاض ليفربول مواجهتين إعداديتين قبل مباراة الدرع في معسكره الذي أقيم في النمسا، حيث فاز على شتوتغارت بثلاثية نظيفة، وتعادل مع ريد بول سالزبورغ بهدفين لكل منهما.

وكان للمهاجم الشاب ريان بروستر نصيب الأسد من أهداف ليفربول الخمسة في المباراتين حيث سجل 3 أهداف.

أما آرسنال فخاض مباراة واحدة، وتغلب خلالها على ميلتون كينز دونز بأربعة أهداف لهدف، وسجل النني أول أهداف الغانرز في ذلك اللقاء.