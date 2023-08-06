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آرسنال يفوز بدرع الاتحاد على حساب مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 06 آب / أغسطس 2023 - 05:15
آرسنال يظفر باللقب (Photo by Glyn KIRK / AFP)
آرسنال يظفر باللقب (Photo by Glyn KIRK / AFP)

ظفر آرسنال بدرع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه المثير على غريمه مانشستر سيتي بركلات الترجيح 4-1 عقب تعادلهما بنتيجة 1-1 في الزمن الأصلي للمباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ويمبلي اليوم الأحد.

تقدم سيتي بهدفٍ رائع سجله كول بالمر في الدقيقة 77، لكن لياندرو تروسارد أدرك التعادل في الدقيقة 90+11.

واحتكم الفريقان بالتالي لركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس آرون رامزدايل الذي تصدى لركلة رودري بعدما سدد كيفين دي بروينه ركلته في القائم.

وسجل للغانرز كلٌ من مارتن أوديغارد وتروسارد وبوكايو ساكا وفابيو فييرا.

وهذا هو اللقاء الافتتاحي للموسم الجديد في إنجلترا مما سيعطي آرسنال دفعة معنوية مميزة لمنافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذا هو اللقب السابع عشر لآرسنال في البطولة.

كلمات دالة:مانشستر سيتيآرسنالدرع الاتحاد الإنجليزي

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