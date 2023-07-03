آرسنال يقدم 90 مليون يورو لشراء تشواميني من ريال مدريد

قال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن آرسنال قدم عرضاً كبيراً بقيمة 90 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني من ريال مدريد.

ويسعى النادي الإنجليزي لإقناع نظيره الإسباني بالسماح للاعب خط الوسط الشاب بالرحيل هذا الصيف رغم وصوله العام الماضي فقط من موناكو في صفقة قدرت قيمتها بنحو 80 مليون يورو.

ومع أن الموسم الأول لتشواميني في ملعب سانتياغو بيرنابيو لم يسر بالشكل المرجو، إلا أن الآمال ما زالت معلقة على اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في النادي المدريدي.

رغم ذلك، تعاقد ريال مع الإنجليزي جود بيلينغهام مؤخراً مقابل 103 مليون يورو، مما يجعل فكرة التخلي عن تشواميني واردة كون الميرينغي يبحث عن مهاجم جديد يخلف الراحل كريم بنزيمة في صفقة محتملة تستدعي استثمار أموال طائلة.

على الطرف الآخر، يواصل آرسنال مساعي تعزيز صفوفه بصفقات كبيرة، إذ اقترب ديكلان رايس من الانضمام إليه قادماً من الجار ويست هام يونايتد.

وسيكون استقطاب تشواميني بمثابة تحذير للمنافسين في الدوري الإنجليزي حول جدية الغانرز في المنافسة على اللقب المحلي الموسم المقبل.