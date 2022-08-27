آرسنال يقلب تخلفه أمام فولهام إلى فوز ثمين ويبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي

قلب آرسنال تأخره أمام جاره اللندني فولهام بهدفٍ دون رد إلى فوزٍ ثمينٍ وصعب بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات اليوم السبت ضمن المرحلة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

جاء هدف الضيوف عن طريق المتألق أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 56.

لكن أصحاب الأرض قلبوا النتيجة بفضل هدفي النرويجي مارتن أوديغارد والبرازيلي غابرييل ماغالايس في الدقيقتين 64 و 86 على التوالي.

آرسنال يحلق في صدارة الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة، رفع فريق المدرب ميكيل آرتيتا رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات محققاً العلامة الكاملة.

فيما بقي رصيد فولهام ثابتاً عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر على سلم الترتيب العام.