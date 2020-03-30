آرسنال يقود مؤامرة حرمان سيتي من دوري الأبطال

أكد تقرير أمس أن آرسنال يقود مؤامرة لتأييد عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أصدر العقوبة ضد سيتي، بسبب مخالفته قانون اللعب المالي النظيف.

ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، يعتقد مانشستر سيتي أن آرسنال على رأس 8 أندية إنجليزية خاطبت المحكمة الرياضية لتأييد حظر فريق المدرب بيب غوارديولا أوروبياً بحال عدم الفصل في الاستئناف خلال وقت مبكر.

وتسبب فيروس كورونا في تأجيل الفصل في العديد من القضايا بالمحكمة الرياضية.

وأوضحت أن مديري سيتي لديهم معلومات من مصادر موثوقة أن آرسنال وراء هذا التحريض، كما أنهم غاضبون من انضمام ليفربول إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر وولفرهامبتون وبيرنلي في محاولة لزيادة الضغط على المحكمة.

وأشارت إلى أن آرسنال رفض التعليق على هذا الاتهام، لكن النادي اللندني سيبلغ سيتي أن هذه المعلومات خاطئة، إذا ما حدث اتصال مباشر بين الطرفين بشأن هذه المسألة.

يذكر أن مانشستر سيتي يراهن على تأجيل حسم الفصل في القضية، مما يسمح له بتقديم طلب لتجميد العقوبة لمدة عام، حتى يشارك بشكل طبيعي في دوري الأبطال الموسم المقبل.