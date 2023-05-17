آرسنال يكافئ مارتن أوديغارد بعقد جديد يعكس قيمته الفنية

البوابة – كشفت التقارير الصحفية أن نادي آرسنال الإنجليزي على أتم الاستعداد في الوقت الحالي لبدء المفاوضات بخصوص العقد الجديد لنجمه هذا الموسم مارتن أوديغارد.

ويلعب النجم النرويجي موسمه الثاني هذا العام مع الجانرز، حيث كان من ضمن أبرز الأسماء التي ساهمت في المستوى والأداء المتميز للفريق والذي جعلهم يحتلون المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي.

آرسنال يريد مكافأة مارتن أوديغارد بعقد جديد

أوضح موقع "London Evening Standard" أن إدارة الآرسنال حريصة جدًا على تقديم عقد جديد لأوديغارد يعكس قيمته الحقيقية والفنية في الفريق.

الوسط النرويجي كان قد انضم إلى الجانرز في يناير 2021 على سبيل الإعارة من ريال مدريد، قبل أن يوقع عقدًا دائمًا مع النادي الإنجليزي في نفس العام.

وكان أوديغارد قد سجل مع آرسنال هذا الموسم حتى الآن 15 هدفًا، كما ساهم في صناعة 7 أهداف، وتم اختياره لاعب العام في الدوري الإنجليزي من قبل "London Football Awards" في مارس الماضي.

يشار إلى أن مارتن أوديغارد لا يزال لديه في عقده الحالي موسمين إضافيين مع آرسنال، وبحسب التقارير فقد يتضمن العقد الجديد التمديد لموسم إضافي حتى 2026.