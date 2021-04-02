آرسنال يناقش مستقبل لاكازيت

قال ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال أن مستقبل أليكساندر لاكازيت ستتم مناقشته في الصيف وسط تقارير تفيد بوجود رغبة لدى عدة أندية أوروبية كبيرة لضمه.

وينتهي عقد الفرنسي في 2022 ويبدو أن آرتيتا سعيد بأن المهاجم يجذب أنظار العديد من الأندية مما يعني أنه يقدم أداءً جيداً مع آرسنال.

وارتبط اسم لاكازيت بالانتقال لروما وإشبيلية وأتلتيكو مدريد.

وقال آرتيتا: “أكون سعيداً دائماً عندما يتحدث الناس عن لاعبينا ويتكهنون، هذا يعني أنهم يقومون بعمل جيد ويجذبون اهتمامات الأندية الأخرى.

“ستتم مناقشة موقف لاكازيت في الصيف، سنتحدث معه ونقدم فقط المستقبل الذي نريده وهذا كل ما في الأمر.

“الآن، أريد أن يركز لاعبو الفريق فقط على تقديم أداء جيد وتقديم أفضل ما عندهم من أجل الفريق”.

وسجل لاكازيت في آخر مباراتين للفريق بالدوري الإنجليزي، بما في ذلك تسجيل هدف الفوز على توتنهام في ديربي شمال لندن.

وأصبح اللاعب في طريقه لتقديم أفضل موسم له مع آرسنال منذ انضمامه للفريق قادماً من ليون في 2017، حيث سجل 11 هدفاً في الدوري قبل مواجهة ليفربول السبت.

وقال آرتيتا: “أعتقد أنه كان جيداً للغاية، قدم مستويات جيدة لأشهر حالياً.

“إنه يحافظ على هذا المستوى، يسجل الأهداف ويقدم للفريق أشياء مختلفة أيضاً. معدل عمله ضخم وهذا ما نريده”.

وتعرض آرسنال للانتقادات في السابق بسبب تقديمه لعروض مربحة للاعبين في المراحل الأخيرة من مسيرتهم.

وأصبح مسعود أوزيل لاعب آرسنال السابق لاعباً هامشياً بالفريق بعدما وافق على عقد جديد وكبير في 2018، بينما فشل القائد بيير إيميريك أوباميانغ في تقديم العروض المنتظرة منه مطلع هذا الموسم عقب تمديد عقده.

وبسؤاله عن التوازن بين تقديم عروض كبيرة للاعبين كبار وإتاحة الفرصة لجلب الشباب، أجاب آرتيتا: “كل شيء مرتبط بالمكان الذي نتواجد فيه وعدد الانتصارات والبطولات التي نشارك فيها الموسم المقبل”.

وأضاف: “لا توجد استثناءات ونريد كلنا أن نكون واضحين بشأن هذا، وأكثر مع الحالة التي لدينا حاليا في صناعتنا”.