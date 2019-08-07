آرسنال ينفي التفاوض مع كوتينيو

أوضح أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، حقيقة ما تم تداوله مؤخراً عن رغبة الغانرز في التعاقد مع فيليبي كوتينيو، نجم منتخب البرازيل وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، نفى إيمري فكرة التعاقد مع نجم البارسا قائلاً: "كوتينيو لاعب رائع، لكننا لم نناقش أبدا فكرة التعاقد معه في آرسنال".

وتعاقد النادي اللندني هذا الصيف مع كلٍ من نيكولاس بيبي وإيميليانو مارتينيز، لتدعيم صفوفه قبل خوض منافسات الموسم الجديد، والتي يفتتحها بمواجهة نيوكاسل السبت القادم ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن مسؤولي الغانرز عقدوا اجتماعاً مع إدارة برشلونة، الأسبوع الماضي، من أجل التحدث حول صفقة كوتينيو.

وعاش البرازيلي موسماً صعباً مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

وانضم كوتينيو مقابل 142 مليون جنيه استرليني في شتاء 2018، لكنه فشل في وضع بصمته على خطط المدرب إيرنيستو فالفيردي.

ويبدو برشلونة متقبلاً لفكرة إعارة لاعبه البرازيلي الصيف الجاري، وهو ما قد يكون مفاجئاً.