آرسنال ينهي عقد بيليرين تمهيداً لانتقاله إلى برشلونة

بات الظهير الإسباني هيكتور بيليرين في طريقه للانتقال إلى برشلونة بعدما أنهى عقده الحالي مع آرسنال وفقاً لتقارير تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس.

ويتطلع البارسا لحسم هذ التعاقد بعد تخليه عن الشاب الأميركي سيرجينيو ديست لصالح أي سي ميلان على سبيل الإعارة.

وكشف الصحفي جيرارد مورينو يوم الثلاثاء الماضي بأن البلاوغرانا سيتعاقد مع الدولي الإسباني في صفقة مجانية، وهو أمر أكده جيانلوكا دي مارزيو فيما بعد.

بيليرين لم يكن خيار برشلونة الأول

ولم يكن بيليرين الخيار الأول بالنسبة للمدرب تشافي هيرنانديز الذي كان يمني النفس في اقتناص خوان فويث من فياريال، لكن إصابة الظهير الأرجنتيني عرقلت الصفقة.

يذكر أن الظهير البالغ من العمر 27 عاماً خاض مع آرسنال ما مجموعه 183 مباراة رسمية في جميع المسابقات، علماً بأنه تمت إعارته لريال بيتيس الموسم الماضي ليشارك معه في 23 مواجهة.