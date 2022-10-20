آرسنال يهزم آيندهوفن ويبلغ الدور الثاني من الدوري الأوروبي

فاز آرسنال الإنجليزي على ضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي بهدفٍ نظيف اليوم الخميس في المواجهة المؤجلة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات لحساب المجموعة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وكان من المفروض إقامة هذه المباراة في الخامس عشر من شهر سبتمبر الفائت، لكن وفاة الملكة إليزابيث الثانية أدت لتأجيلها.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب خط الوسط السويسري غرانيت جاكا في الدقيقة 71.

آرسنال في صدارة المجموعة الأولى

بهذا الفوز، رفع الفريق اللندني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول من 4 لقاءات، ليقتنص بطاقة العبور للدور الثاني.

فيما تجمد رصيد آيندهوفن عند 7 نقاط في المركز الثاني.