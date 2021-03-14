آرسنال يهزم توتنهام في ديربي لندن

فاز آرسنال على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف على ملعب الإمارات في لقاء ديربي لندن الذي جمعهما ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا الغانرز عن طريق مارتن أوديغارد (44)، وأليكساندر لاكازيت (64 من ركلة جزاء)، بعدما تقدم إيريك لاميلا لسبيرز بطريقة رائعة في الدقيقة 33.

لكن الأرجنتيني تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 76 ليكمل فريق المدرب جوزيه مورينيو ما تبقى من المواجهة بنقص عددي.

بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 41 نقطة ارتقى إثرها للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.