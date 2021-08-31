آرسنال يوافق على ضم تومياسو من بولونيا مقابل 20 مليون يورو

أكدت صحيفة "غارديان" البريطانية أن آرسنال وافق على دفع 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع المدافع الدولي الياباني تاكيهيرو تومياسو من بولونيا هذا الصيف.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً إلى الفريق الإيطالي عام 2019 قادماً من سينت ترويدن البلجيكي وخاض معه 64 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

ويعد الياباني ثالث تعاقد للغانرز هذا الصيف بعد بين وايت ونونو تافاريش.

ومثل تومياسو منتخب بلاده 23 مرة منذ خوض مباراته الأولى في شهر أكتوبر من عام 2018.

ويعاني آرسنال من بداية كارثية للموسم الحالي تلقى على إثرها 3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز واستقبلت شباكه خلالها 9 أهداف.