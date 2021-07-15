آريين روبن يعلن اعتزاله للمرة الثانية

أعلن المخضرم آريين روبن نجم بايرن ميونيخ ومنتخب هولندا السابق اعتزاله للمرة الثانية بعد المرة الأولى عام 2019.

وعاد الجناح الطائر للملاعب الصيف المنصرم وشارك مع فريق طفولته غرونينغين.

لكن كثرة الإصابات حرمت صاحب الـ 37 عاماً من المشاركة مع فريقه في أكثر من 7 مباريات في الدوري الهولندي مما أجبره على إعلان اعتزاله مرة ثانية.

روبن يعلن عن اعتزاله عبر تويتر

وقال روبن عبر "تويتر": "أعزائي مشجعي كرة القدم، قررت إيقاف مسيرتي الكروية، كان قراراً صعباً للغاية.

"أود أن أشكر الجميع على دعمهم الصادر الذي أثلج صدري".

وفاز النجم الهولندي مع بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013، وسجل هدف الانتصار في النهائي.

كما قاد منتخب بلاده للمركز الثاني في بطولة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا بعد خسارة النهائي أمام منتخب إسبانيا.