آسينسيو: انضممت إلى باريس سان جيرمان بحثاً عن تحديات جديدة

عبر النجم الإسباني ماركو آسينسيو المنتقل حديثاً لباريس سان جيرمان عن سعادته بالتواجد مع فريقه الجديد بعد قضاء 7 مواسم في صفوف ريال مدريد.

وتعاقد النادي الفرنسي مع اللاعب في صفقة مجانية تمتد حتى صيف عام 2026 بعد انتهاء عقده مع اللوس بلانكوس.

وقال آسينسيو في تصريحات لموقع الباريسيين الرسمي: "اخترت باريس سان جيرمان لأن لديه مشروع مميز وطموح يتناسب مع احتياجاتي.

"أردت تغيير الأجواء، وأعتقد أن هذا النادي يعتبر مثالياً للعب وقضاء وقت مميز والفوز بالألقاب.

"أنا أمام تحدٍ وأجواء جديدة في بطولة مغايرة، أحب لمس الكرة والتسديد وتسجيل وصناعة الأهداف."