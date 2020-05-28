آسينسيو جاهز للمشاركة في المباريات مع ريال مدريد

تعافى ماركو آسينسيو نجم ريال مدريد من إصابته بشكل تام حسبما أوردت صحيفة "آس" الإسبانية.

وتسبب توقف منافسات الكرة الإسبانية بسبب وباء كورونا ” كوفيد – 19 ” في جلب خبر سار للمدرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال، بشأن آسينسيو.

ونجح الدولي الإسباني في استغلال فترة التوقف للتعافي من الإصابة الخطيرة التي لحقت به في يوليو الماضي في مباراة مانشستر يونايتد الودية، في ركبته اليسرى ليعود في الوقت المناسب لإكمال ما تبقى من الموسم مع زيدان وكتيبته.

وسيكون آسينسيو أحد خيارات زيدان في المباريات المتبقية من الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خاصةً مع وجود قانون الخمس تبديلات الجديد.

وخضع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً لعملية جراحية بعد تهتك أربطة ركبته و تعافى بشكل تام وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات من جديد

وقال الإسباني في تصريحات لتلفزيون ريال مدريد الرسمي ”الانتظار كان طويل للغاية، كان يتوجب علي الصبر لتخطي هذه الفترة، كنت حزيناً للغياب عن المران مع بقية زملائي لكني الآن في حالة جيدة بدنياً”.