آسينسيو رفض ميلان وتوتنهام

حاول توتنهام وأي سي ميلان التعاقد مع النجم الدولي الإسباني ماركو آسينسيو جناح ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي.

لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً رفض العروض المقدمة من هذين الناديين في سعيه لإثبات نفسه للمدرب كارلو أنشيلوتي في مدريد.

وعانى لاعب الوسط المهاجم من إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة الموسم الماضي.

ودخل الإسباني موسمه السادس مع الفريق الملكي، ويبدو مصمماً حالياً على العودة إلى المستويات المميزة التي قدمها قبل عامين والتي سبقت إصابته.

ولعب آسينسيو دوراً مهماً مع منتخب إسبانيا الأولمبي الذي وصل نهائي بطولة كرة القدم في أولمبياد طوكيو الشهر الماضي.

وقد يعمل أنشيلوتي على تغيير المركز الذي يشغله اللاعب في ظل وفرة الخيارات الهجومية بوجود كريم بنزيمة وإيدين هازارد وغاريث بيل وفينسيوس جونيور.