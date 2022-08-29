آسينسيو معروض على مانشستر يونايتد وآرسنال

أكد خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو أن وكيل أعمال الجناح الدولي الإسباني ماركو آسينسيو نجم ريال مدريد عرض خدمات موكله على مانشستر يونايتد وآرسنال خلال الأيام الماضية.

ماذا قال رومانو عن مستقبل آسينسيو ؟

وقال الإيطالي في تصريحات لـ "فيتفروينده": "تم عرض ماركو على عدة أندية إنجليزية مهمة عبر وكيل أعماله خلال الأسبوعين الماضيين، من ضمنها مانشستر يونايتد وآرسنال.

"حالياً، لا يعتبر أولوية بالنسبة ليونايتد، كان أحد خياراتهم بحال فشل صفقة أنتوني، لكن الأحوال تغيرت الآن بعد اقترابهم من ضم البرازيلي، ولا أعتقد أنهم سيتعاقدون مع جناح آخر في هذه المرحلة.

"أما بالنسبة لآرسنال فليس هنالك أي مفاوضات مع ريال مدريد، لكن العلاقة مع جورجي مينديش جيدة باستمرار، ربما يتبلور الانتقال في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، لكن حالياً لا يوجد أي مفاوضات بين الطرفين.

"يبحث آسينسيو بالتأكيد عن فرصة وسيحاول إيجادها قبل نهاية فترة الانتقالات لأنه يريد أن يلعب بشكل مستمر.

"وإن لم ينجح انتقاله فسيستمر في ريال مدريد على أن يرحل مجاناً العام القادم."