آسينسيو يتألق مع ريال مدريد في الوقت المناسب

تركت مباراة غرناطة وريال مدريد بشرى سارة للمدرب زين الدين زيدان لأن الانتصار الجديد بهدفين دون رد رفع سلسلة المباريات التي فاز بها الملكي إلى ستة شهد عودة ماركو آسينسيو بشكلٍ رائع.

بدأ الملكي انتصاراته منذ مباراة 5 ديسمبر أمام إشبيلية ولم يتوقف منذ وقتها، وكانت إصابة رودريغو جوس رغم أنها جاءت في وقتٍ سيء، إلا أنها سمحت بإفساح المجال لدخول الجناح الإسباني.

رد آسينسيو الثقة التي وضعها به زيدان والذي لجأ إليه في المباريات الأخيرة في بعض الأحيان وكان مصمماً على العودة للأداء الممتاز.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان يعتبر عودة آسينسيو للتألق بمثابة صفقة جديدة في الشتاء، ففي ظل إصابة إيدين هازارد ورودريغو، كان ريال مدريد بحاجة لصحوة من نجم مايوركا السابق.

لم يكن آسينسيو على ما يرام منذ عودته من الإصابة وخاض 19 مباراة دون إحداث التأثير المطلوب، أو تسجيل أي أهداف، حتى نجح في دقيقتين من التنفيس عن غضبه.

كاد آسينسيو أن يسجل هدف الموسم بالكعب بعد عرضية من داني كارفاخال لكن الكرة اصطدمت بالقائم، وبعدها بدقيقة قدم تمريرة عرضية مميزة على القائم البعيد لكاسيميرو الذي أسكن الكرة الشباك ومهد لفوز ريال مدريد على غرناطة والالتحاق بأتلتيكو في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.