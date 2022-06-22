آسينسيو يفضل ميلان على ليفربول

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم ماركو آسينسيو يفضل الانتقال إلى أي سي ميلان عوضاً عن ليفربول إذا ما اضطر فعلياً لمغادرة ريال مدريد هذا الصيف.

وما زال في عقد الجناح الدولي الإسباني موسم أخير في العقد الذي يربطه بالنادي الملكي، وسيكون سعره في المتناول للعديد من الأندية التي لا تستطيع الإنفاق ببذخ.

ويرغب ريال مدريد في بيع صاحب الـ 26 عاماً خلال موسم الانتقالات الجاري حتى لا يخسره مجاناً صيف العام المقبل حين يصل الاتفاق معه إلى موعد نهايته.

ومع أن ليفربول مهتم باللاعب، إلا أن جناح ريال مايوركا السابق يدرك أن فرصة مشاركته ستكون أكبر إذا ما اختار ميلان نظراً للمنافسة الشديدة على المراكز في الفريق الإنجليزي.

يذكر أن آسينسيو خاض 42 مباراة الموسم الماضي في جميع البطولات مع ريال مدريد، سجل فيها 12 هدفاً وصنع هدفين آخرين.