آس توضح موقف ريال مدريد من عودة رونالدو

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية موقف ريـال مدريد من فكرة إعادة نجمه السابق كريستيانو رونالدو من يوفنتوس.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى احتمالية بيع يوفي للنجم البرتغالي من أجل تعويض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا الحالية.

بدورها، أوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يبحث عن استعادة رونالدو، على عكس ما ادعته بعض وسائل الإعلام الإيطالية.

وأوضحت مصادر لـ«آس»: «ريال مدريد يرى أن وقت رونالدو انتهى وهناك الآن أهداف رياضية مختلفة».