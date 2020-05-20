آغوت يتطلع لبطولة تنس ختامية قبل الاعتزال

قال نجم كرة المضرب الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت إنه لا يزال يطمح للتأهل للمشاركة في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال قبل أن يقرر الاعتزال.

ويشارك في البطولة الختامية أفضل ثمانية لاعبين على مستوى العالم وكذلك أفضل ثمانية فرق على مستوى الزوجي.

واقترب باوتيستا آغوت (32 عاماً) من تحقيق هذه الأمنية عندما وصل إلى أعلى تصنيف خلال مسيرته في الملاعب وهو المركز التاسع عالمياً العام الماضي وكان اللاعب المرشح للمشاركة احتياطياً في حالة انسحاب أو غياب أي لاعب لأي سبب في 2019.

وقال النجم الإسباني لموقع اتحاد محترفي التنس على الإنترنت “هذا أحد الأهداف التي أريد تحقيقها قبل الاعتزال”.

وأضاف “أنا أدرك مدى صعوبة ذلك. وأعرف أني كنت قريباً من تحقيق ذلك في بعض المواسم. لا يمثل هذا هاجساً بالنسبة لي لكنه هدف أود تحقيقه يوماً ما”.

وكان آغوت يحتل المركز 12 عالمياً عند توقف موسم التنس الحالي بسبب أزمة كوفيد – 19 الصحية العالمية في بداية مارس الماضي.

وسيستمر توقف منافسات التنس حتى نهاية يوليو المقبل على أقرب تقدير.

ويتوقع أن يتحدد لاحقاً مصير البطولة الختامية للموسم والتي تحمل الرقم 20 والمقررة في لندن بين 15 و22 نوفمبر المقبل.

وقدم لاعب التنس الإسباني أداءً متميزاً في بداية الموسم الحالي عندما فاز في جميع مبارياته الست في الفردي مع المنتخب الإسباني في كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين قبل تأهله للدور الثالث في أستراليا المفتوحة حيث خسر أمام الكرواتي مارين شيليتش في مباراة من خمس مجموعات.

وفي نوفمبر الماضي عاد آغوت إلى منتخب بلاده في كأس ديفيس بعد يوم واحد من جنازة والده وحقق فوزاً مشوباً بالعاطفة في مواجهة فيلكس أوجيه – الياسيم ليقود بلاده إلى الفوز باللقب للمرة السادسة.

وقال اللاعب الإسباني “حبي للمنافسة هو ما يدفعني للاستمرار. فأنا أحب المنافسة على المستويين الرياضي والشخصي”.

وأضاف “أحاول التحسن وتحقيق الفوز بإضافة بعض التفاصيل إلى أدائي لأن هذا يمنحني شعوراً أحبه”.