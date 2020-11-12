كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن ديفيد آلابا خارج حسابات ريال مدريد لعدم القدرة المالية على دفع راتبه الكبير.

وبينت أن دايو أوباميكانو، مدافع لايبتزيغ، سيكون أحد الخيارات البديلة لمعالجة أزمة الدفاع في الفريق.

وأشارت إلى أن مستقبل سيرخيو راموس مع الفريق غير واضح، ويمكن أن يسير على درب كريستيانو رونالدو، ويغادر النادي.

بينما يتراجع مستوى رافاييل فاران بشكل كبير، في حين يتمتع ​إيدير ميليتاو​ بالموهبة والجودة، كما أنه متعدد المراكز، وسيعتمد عليه مستقبلاً، وفقاً لسياسة النادي، لكن الفريق يحتاج حالياً إلى التدعيم بأسرع وقت.