آلابا يؤكد رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم

أعلن ديفيد آلابا رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم الدولي النمساوي صاحب الـ 28 عاماً بمانشستر سيتي وريال مدريد، كونه يبحث عن تحديات جديدة.

لكن ليفربول قد يدخل سباق ضم المدافع المتألق بناء على طلب المدرب يورغن كلوب، إضافة لتشيلسي الذي يبدو مديره الفني الجديد توماس توخيل أيضاً من الراغبين باستقطاب النجم النمساوي.

ومع أن آلابا أكد أنه سيغادر بطل ألمانيا خلال الصيف، إلا أنه لم يحدد بعد وجهته القادمة، حيث صرح: "اتخذت قرار الرحيل عن بايرن ميونيخ بعد نهاية الموسم حتى أخوض تجربة جديدة.

"لم يكن قراراً سهلاً، فأنا هنا منذ 13 عاماً وهذا النادي يعني الكثير لي، لكني لم أقرر بعد وجهتي المقبلة".

وختم بقوله: "أود أن أشكر الجميع، أنا ممتن لهم بحق، لهذا كان القرار صعباً للغاية، فأنا اعتبر بايرن ميونيخ عائلتي".