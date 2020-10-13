آلابا يشغل إدارة بايرن ميونيخ

يضع النجم ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونيخ العراقيل أمام تجديد عقده، وأصبح يمثل صداعاً شديداً للنادي الذي عرض عليه 11 مليون يورو، من أجل التمديد، بخلاف 6 ملايين أخرى كمتغيرات، إلا أن الدولي النمساوي رفض مطالباً بـ 20 مليون يورو خالية من الضرائب.

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية نقلاً عن شبكة «سبوت ون» الألمانية، أن إدارة ريال مدريد التي تتابع منذ فترة حالة اللاعب، ترغب في الحصول على توقيعه الشتاء المقبل، حيث يحق للنمساوي وقتها التفاوض رسمياً مع أي نادٍ آخر، قبل 6 أشهر من نهاية عقده في صيف 2021.

وقالت الصحيفة: "يأمل ريال مدريد في الحصول على خدمات آلابا مجاناً، حتى يتسنى له توفير الراتب الكبير الذي يطلبه".

وبدأ آلابا «28 عاماً» مسيرته مع بايرن ميونيخ موسم 2009-2010، بينما لم يكن أكمل وقتها الثامنة عشرة من عمره.