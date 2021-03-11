آلام الظهر تحرم نادال من المشاركة في تنس دبي

كشف صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس لـ "البيان الرياضي" عن سبب اعتذار الإسباني رافاييل نادال عن المشاركة في النسخة 29 التي تنطلق الأحد المقبل بمشاركة 48 لاعباً.

وأوضح أن نادال شعر بآلام في الظهر خلال تدريبات أمس، وخضع لفحوصات بالأشعة لكنه في الأثناء قرر عدم المشاركة في البطولة حتى يمنح نفسه وقتاً إضافياً للعلاج قبل العودة من جديد إلى الملاعب، خصوصاً أنه عانى من مشاكل في الظهر منذ فترة الإعداد لأستراليا المفتوحة واضطر للانسحاب من المشاركة مع إسبانيا في كأس اتحاد المحترفين في وقت سابق الشهر الماضي.

وكانت اللجنة المنظمة أكملت ترتيبات استقبال النجم الإسباني، قبل أن يتلقى مدير البطولة، اتصالاً هاتفياً من مدير أعمال اللاعب يعلمه بالتطورات الصحية الأخيرة والاعتذار عن المشاركة.

وغرد النجم الإسباني عبر حسابه في تويتر، قائلاً: "فكرت بجدية في المشاركة، لكني أعتقد أني غير مستعد للعب بعد، مرة أخرى أشكر اللجنة المنظمة على الدعوة الكريمة وأتمنى التوفيق للبطولة."