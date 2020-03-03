آلبا ظهير برشلونة خاض الكلاسيكو ولم يكن جاهزاً

خاض ظهير برشلونة جوردي آلبا مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني دون أن يكون جاهزاً بنسبة مئة في المئة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدير الفني للبارسا كيكي سيتيين أشرك آلبا، الذي لم يكن مستعداً بنسبة كافية لخوض المواجهة القوية، التي انتهت بفوز الملكي 2-0.

وأضاف الموقع أن الظهير الأيسر شارك في تمرينين جماعيين قبل المباراة، ليقرر سيتيين إشراكه طوال اللقاء، وبدا عليه عدم الجهوزية الكاملة.