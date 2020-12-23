آلدريدج: على صلاح أن يكره ريال مدريد لا أن يرغب بالانضمام له

أكد جون آلدريدج نجم ليفربول المعتزل أن اهتمام أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وغيرهما بمحمد صلاح يعد أمراً طبيعياً.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ليفربول إيكو"، مؤكداً أن على المصري أن يكره ريال مدريد بدلاً من الاهتمام به.

وقال: "لو كنت بمستوى محمد صلاح لا بد أن يرتبط اسمك ببرشلونة وريال مدريد، وهاري كاين سيكون التالي، هكذا هي كرة القدم.

"تم الحديث عن ساديو ماني أيضاً، نحن نتكلم عن ثنائي ضمن أفضل المهاجمين في العالم، دائماً ما سيتم ربطهما بريال مدريد.

"بشكل شخصي لو كنت مكانه ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا وطريقة تعامل (سيرخيو) راموس معي كنت لأكره ريال مدريد، لكني كنت سأريد الرحيل عن ليفربول.

"يملك ليفربولالثلاثي الأفضل في العالم بخط الهجوم، دون التطرق لبقية الأسماء في الأندية الأخرى، لن أستبدل صلاح أو ماني أو (روبرتو) فيرمينو بأي لاعب آخر".

يذكر أن صلاح أكد في تصريحات سابقة أن مستقبله بيد ليفربول لو وصله عرض من ريال مدريد أو برشلونة.