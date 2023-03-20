آلكاراز يستعيد صدارة تصنيف لاعبي التنس بعد فوزه بلقب إنديان ويلز

البوابة - استعاد النجم الإسباني الصاعد كارلوس آلكاراز صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب الصادر اليوم الاثنين من الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وظفر اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً بلقب بطولة إنديان ويلز بعد تغلبه في المباراة النهائية على الروسي دانييل ميدفيديف ليلة الأحد.
وغاب ديوكوفيتش عن المسابقة في ظل عدم تلقيه لقاح الكورونا (كوفيد-19).
في الوقت ذاته، غادر الإسباني المخضرم رافاييل نادال الغائب حالياً بداعي الإصابة عن لائحة العشرة الآوائل للمرة الأولى منذ عام 2005 ليحتل المركز الثالث عشر.
آلكاراز في صدارة تصنيف ATP للاعبي كرة المضرب :
- الإسباني كارلوس آلكاراز 7.420 نقطة
- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7,160 نقطة
- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5,770 نقطة.
- النرويجي كاسبر رود 5,560 نقطة.
- الروسي دانييل ميدفيديف 4,330 نقطة.
- الكندي فيليكس أوغر آلياسيمي 3,415 نقطة.
- الروسي أندريه روبليف 3,390 نقطة.
- الدنماركي هولغر رون 3,325 نقطة.
- البولندي هوبرت هوركاتش 3,065 نقطة.
- الأميركي تايلور فريتز 2,975 نقطة.
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