آلكاراز يستعيد صدارة تصنيف لاعبي التنس بعد فوزه بلقب إنديان ويلز

البوابة - استعاد النجم الإسباني الصاعد كارلوس آلكاراز صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب الصادر اليوم الاثنين من الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وظفر اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً بلقب بطولة إنديان ويلز بعد تغلبه في المباراة النهائية على الروسي دانييل ميدفيديف ليلة الأحد.

وغاب ديوكوفيتش عن المسابقة في ظل عدم تلقيه لقاح الكورونا (كوفيد-19).

في الوقت ذاته، غادر الإسباني المخضرم رافاييل نادال الغائب حالياً بداعي الإصابة عن لائحة العشرة الآوائل للمرة الأولى منذ عام 2005 ليحتل المركز الثالث عشر.

آلكاراز في صدارة تصنيف ATP للاعبي كرة المضرب :