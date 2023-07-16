آلكاراز يهزم ديوكوفيتش في مباراة ماراثونية ويفوز بلقب ويمبلدون

ظفر النجم الإسباني الشاب كارلوس آلكاراز بلقب ويمبلدون للمرة الأولى بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش اليوم الأحد بثلاث مجموعات لمجموعتين.

وتمكن الإسباني الصاعد من اقتناص اللقب بواقع 1-6 و7-6 و6-1 و3-6 و6-.

كما أن هذه النتيجة ستبقي آلكاراز على قمة التصنيف العالمي الذي سيصدر غداً الاثنين.

بدوه، كان ديوكوفيتش يمني النفس بالاحتفاظ بلقب ويمبلدون ومعادلة رقم الأسطورة السويسرية روجر فيدرر الأكثر تتويجاً بلقب البطولة برصيد 8 تتويجات.

وكان النجم الإسباني قد تأهل إلى النهائي بعد تخطي عقبة الروسي دانييل ميدفيديف في الدور نصف النهائي يوم الجمعة الماضي.