آلكاسير يتجه للعودة للدوري الإسباني

كشفت تقارير إسبانية، أن باكو آلكاسير، مهاجم بوروسيا دورتموند، طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع إيرلينغ هالاند، من ريد بول سالزبورغ.

وأعلن دورتموند ضم النرويجي لمدة 4 مواسم ونصف، مقابل 20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريقه النمساوي.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أبلغ آلكاسير إدارة دورتموند برغبته في الرحيل بعدما أعلن النادي الألماني التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب.

«وفقاً لهذا، تواصل أتلتيكو مدريد مع المهاجم الإسباني، مع تفضيل استعارته حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

«قد يكلف مهاجم برشلونة السابق، خزائن الروخيبلانكوس، حوالي 30 مليون يورو».

وأتمت: «من الصعب أن يترك دورتموند مهاجمه الإسباني في منتصف الموسم، إلا أن صاحب الـ 26 عاماً يريد الالتحاق بأتلتيكو من أجل المشاركة والاستعداد ليورو 2020».