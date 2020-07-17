آلكانتارا يوافق على الانضمام إلى ليفربول

يبدو أن ليفربول بات على بعد خطوات معدودة من تعزيز خط وسطه بنجم جديد، حيث أصبح انتقال تياغو آلكانتارا من بايرن ميونيخ وشيكاً وفقاً لتقارير ألمانية.

وقالت صحيفة "بيلد" أن آلكانتارا (29 عاماً) وافق على الشروط النهائية للانضمام إلى الريدز، بعد أن رفض تجديد عقده مع بطل الدوري الألماني وأبلغ إدارة النادي برغبته في خوض تحديات جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب برشلونة السابق "يتشوق" للعمل مع يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، الذي يسعى بشكل شخصي لإتمام الصفقة من أجل ضم "لاعب مبدع" يكمل النقص في وسط الملعب.

إلا أن العقبة الرئيسية تبقى في قيمة الانتقال، حيث يصر بايرن على الحصول على 36 مليون جنيه استرليني مقابل آلكانتارا الذي قضى في صفوفه 7 مواسم، فيما يقدر ليفربول الصفقة بنحو 22 مليوناً فقط.

لكن حاجة بايرن الماسة للمال بعد إنفاق مبلغ ضخم لضم ليروي ساني من مانشستر سيتي، قد تدفعه إلى الوصول إلى صيغة مرضية مع ليفربول للتخلي عن آلكانتارا.

وينتهي عقد لاعب منتخب إسبانيا مع بايرن الموسم المقبل، علماً أنه توج معه بلقب الدوري 7 مرات، وخاض 230 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2013 قادماً من كامب ناو.

ويحمل تياغو أيضاً الجنسيتين البرازيلية والإيطالية، لكنه فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافاً لشقيقه رافينيا الذي لعب لمنتخب البرازيل.