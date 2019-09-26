آليسون بيكر يقترب من العودة للملاعب

عاود حارس المرمى آليسون بيكر التمارين الجماعية مع ليفربول بعد غيابه نحو 6 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، مبدياً توقه للعودة إلى الدفاع عن مرمى حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال بيكر (26 عاماً) في تصريحات للموقع الإلكتروني للنادي الأربعاء "أنا على الطريق الصحيح، أعتقد أننا اقتربنا (من العودة)، بات بإمكاني التمرن على أرض الملعب وأشعر أني بحالة جيدة.

"أشعر بالثقة وأعتقد الآن أن الأمر يقتصر على استعادة كامل قواي، كل ثقتي للعودة والقيام بما أحب فعله".

يأتي ذلك بعد يومين من اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أفضل حارس مرمى خلال حفل توزيع جوائزه السنوية الاثنين في مدينة ميلانو، على خلفية مساهمته في قيادة ليفربول للقب دوري الأبطال الموسم الماضي، والحلول وصيفاً لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ساهم بيكر في تتويج منتخب البرازيل بلقب بطولة كوبا أميركا 2019.

وأصيب الحارس البالغ من العمر 26 عاماً خلال مباراة الريدز أمام نوريتش سيتي (4-1) ضمن المرحلة الأولى من الدوري الممتاز في الـ 9 من الشهر الماضي.

وعوضّ الإسباني أدريان الآتي إلى آنفيلد هذا الموسم من ويست هام يونايتد غياب بيكر في الأسابيع الماضية.

وحصد ليفربول بغياب آليسون العلامة الكاملة (18 نقطة) من ستة انتصارات في المراحل الست الأولى للدوري الإنجليزي، ويتصدر حاليا الترتيب بفارق خمس نقاط عن بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، فيما خسر لقاءه الافتتاحي في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي بهدفين نظيفين.

ويأمل الريدز هذا الموسم في إنهاء فترة انتظار دامت 30 عاماً للفوز باللقب المحلي.

وأقر بيكر بأن تألق بديله أدريان سمح له بعدم استعجال عودته، حيث قال: "أعتقد أن الشباب يقومون بعمل جيد، كل الفريق، وأدريان تحديداً.

"إنه لاعب استثنائي وصل متأخراً مطلع الموسم (الحالي)، وقد أظهر للجميع قيمته، ليس فقط كلاعب بل كشخص وهذا الأهم، إنه يقوم بعمل جيد جداً على أرض الملعب".

وكان مدرب ليفربول يورغن كلوب قد ألمح سابقا إلى أن البرازيلي لن يعود إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولية في أكتوبر.