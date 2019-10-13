آليسون: نجحت في إيقاف ميسي

أكد آليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، أن مواجهة ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، لم تكن سهلة، كما أشاد بمهاجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا.

وتعرض الدولي البرازيلي لإصابة مطلع الموسم أبعدته عن المشاركة في المباريات، إلإ أنه قد يعود للملاعب نهاية الشهر الجاري.

وقال آليسون في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كان عاماً مميزاً سواء مع ليفربول بالفوز بدوري أبطال أوروبا بعد تجاوز فرق قوية مثل نابولي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وبورتو وبرشلونة وتوتنهام، إلى جانب تحقيق لقب كوبا أميركا مع البرازيل على أرضنا.

"رغم كل هذه الإنجازات لكننا رغبنا في الفوز بالدوري الإنجليزي، لكن للأسف قدم مانشستر سيتي بطولة استثنائية وحقق اللقب. لديّ مواسم أخرى رائعة حينما كنت في روما لكن ما حققته في هذه الفترة رائع".

وحول الفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، علّق: "مثل هذه الجوائز تمثل فاكهة عمل اللاعب خلال مسيرته، يجب عليّ أن أشكر والديّ وزوجتي وأطفالي وكل من ساعدني للوصول إلى هذه المكانة. مارك أندريه تير شتيغين، حارس برشلونة، أحد الأفضل في العالم ويتطور باستمرار".

وتحدث البرازيلي عن فترته في روما وإقصاء برشلونة من دوري الأبطال بقوله: "كان أمراً رائعاً، فبعد لقاء الذهاب لم يتوقع أحد أن نعود في النتيجة، لكننا امتلكنا الإيمان لذلك لا يمكنني نسيان تلك الليلة".

أما عن عودة ليفربول أمام برشلونة، فواصل: "كانت أيضاً ليلة لا تنسى لأننا ظهرنا بصورة جيدة في الذهاب وخسرنا بثلاثية نظيفة. احترمنا البارسا كثيراً وبذلنا كل ما لدينا من أجل الفوز في الإياب".

وبالتطرق للحديث عن ميسي، قال صاحب الـ 27 عاماً: "خاض مباراة قوية في الذهاب وفي الإياب نجحت في إيقافه في بعض الدقائق الهامة، لكنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ ولم أفكر أبداً في أني أواجهه بل أواجه برشلونة ومنتخب الأرجنتين. بالطبع هذه الفرق قوية وتمتلك أسماء كبيرة وكنت محظوظاً بالانتصار على ليو في 3 مباريات مع روما وليفربول والبرازيل".

وحول زميله في المنتخب ولاعب برشلونة آرتور ميلو، قال آليسون: "إنه لاعب عظيم ويمتلك قدرات مميزة تناسب الكرة الحديثة ويقرأ المباريات بصورة مميزة.

"نيمار لاعب يقدم مستويات رائعة سواء مع باريس سان جيرمان أو بالبرازيل، أتمنى له التوفيق في مستقبله سواء استمر مع فريقه أو عاد إلى برشلونة. أعتقد أنّه يستطيع أن يكون أفضل لاعب في العالم بأي فريق يلعب له".

يذكر أن برشلونة حاول استعادة نيمار، لكن باريس سان جيرمان تمسك باللاعب.