آليغري: أعود إلى التدريب في الصيف

شدد المدرب ماسيميليانو آليغري في حديث إعلامي على ضرورة عودته إلى التدريب اعتباراً من الصيف.

وقال المدير الفني الإيطالي الذي قرر الابتعاد عن التدريب منذ تركه الإدارة الفنية ليوفنتوس نهاية الموسم الماضي: «في سبتمبر يجب أن أعود إلى التدريب رغم أني اعتدت كثيراً على العطلة ولم أعد أعمل بعد، لذلك يتعين علي العودة».

يذكر أن اسم آليغري ارتبط بتدريب مانشستر يونايتد بعد بروز أنباء عن تعلمه اللغة الإنجليزية، كما كشفت تقارير أخرى عن رغبة ميلان في إعادته مرة أخرى بعدما دربه في السابق.