آليغري: رفضت ريال مدريد من أجل يوفنتوس

أكد ماسيميليانو آليغري أنه رفض تدريب ريال مدريد من أجل العودة للإشراف على يوفنتوس للمرة الثانية.

وأعرب المدير الفني عن تحمسه لإعادة يوفي إلى القمة محلياً وأوروبياً.

وعاد آليغري لقيادة فريق السيدة العجوز بعدما فشل ماوريتسيو ساري وأندريا بيرلو في خلافته خلال العامين الماضيين.

في المقابل، غادر زين الدين زيدان منصبه على رأس الجهاز الفني للفريق الملكي نهاية الموسم الماضي، وبدا الإيطالي من المرشحين لخلافته.

ماذا قال آليغري خلال تقديمه الرسمي مع يوفنتوس ؟

وقال المدرب خلال تقديمه الرسمي أمس الثلاثاء: "أود أن أشكر رئيس ريال مدريد للفرصة التي قدمها لي، لكني اخترت يوفنتوس بسبب حبي لهذا النادي ولإيماني بتشكيلته الشابة.

"تدريب هؤلاء اللاعبين سيكون مميزاً، لكن يتحتم علينا تحقيق الفوز، هذا أهم شيء.

يذكر أن البيانكونيري حقق لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الذي قضاه ساري مع الفريق، فيما قاده بيرلو إلى لقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر المحلي.