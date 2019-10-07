آليغري على رأس المرشحين لخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير عن رغبة إدارة مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات ماسيميليانو آليغري المدير الفني السابق ليوفنتوس لخلافة أولي غونار سولشاير.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية التي أكدت أن آليغري بات المرشح الأول في الوقت الحالي.

ويعاني يونايتد من البداية الأسوأ له خلال 30 عام في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم تحت قيادة اللاعب السابق للفريق في جيله الذهبي.

ويعد آليغري متفرغاً في الوقت الحالي أيضاً بعدما رحل عن يوفي الصيف الماضي ليحل ماوريتسيو ساري محله في قيادة البيانكونيري.

وذكرت الصحيفة أن عدة أسماء تم ترشيحها رفقة آليغري في الوقت الحالي يعد هو الأنسب بينهم، ومن ضمنهم ماوريسيو بوتشيتينو.

يذكر أن مانشستر يونايتد تعرض أمس للخسارة بهدف نظيف أمام نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي.