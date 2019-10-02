آليغري مرشح لتدريب توتنهام

كثرت التقارير التي تتحدث عن إمكانية رؤية ماسيميليانو آليغري مدرباً لتوتنهام بعد هزيمة الفريق بسباعية لهدفين أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

استمر موسم سبيرز السلبي محلياً وأوروبياً بعد سقوطه على أرضية ميدانه بنتيجة 7-2 أمام نظيره الألماني.

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن آليغري كان حاضراً في مدرجات ملعب المباراة، مما يشير لإمكانية رؤيته مدرباً للفريق الإنجليزي.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية والإنجليزية في الآونة الأخيرة بأن مدرب يوفنتوس السابق يحضر دروساً في اللغة الإنجليزية تمهيداً لتولى تدريب مانشستر يونايتد أو توتنهام.

في بالمقابل، ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن آليغري لن يتولى تدريب أي من الفريقين هذا الموسم، كونه قرر إكمال الموسم الحالي بعيداً عن التدريب.

وترك آليغري يوفنتوس بختام الموسم الماضي بعدما قاده لتحقيق لقب الدوري الإيطالي، لكنه فشل في تحقيق مساعي الفريق للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.