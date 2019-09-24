آليغري مرشح لخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد

أكد تقرير إعلامي إيطالي أن ماسيميليانو آليغري، المدير الفني السابق ليوفنتوس وميلان بات المرشح الأبرز لخلافة أولي غونار سولشاير، في تدريب مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أنه في حالة استغناء إدارة يونايتد عن خدمات المدرب النرويجي هذا العام فإن آليغري سيكون البديل المفضل لدى مسؤولي الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن آليغري يحصل حالياً على دروس مكثفة في اللغة الإنجليزية، استعداداً لتلقي أي عرض من أندية البريميير ليغ.

ولا يتولى الإيطالي قيادة أي فريق منذ رحيله عن تدريب يوفنتوس نهاية الموسم الماضي.

بدوره، يعاني مانشستر يونايتد على مستوى النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط.