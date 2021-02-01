آليغري يترقب مصير زيدان مع ريال مدريد

رفض ماسيميليانو آليغري عرضاً لتدريب روما في وقت سابق، لانتظاره الحصول على فرصة قيادة ريال مدريد، في حال إقالة زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن آليغري لم يوافق على تدريب روما، كذلك لم يتحدث بشكل مباشر مع مسؤولي تشيلسي، لرفضه فكرة التدريب في إنجلترا.

ويرغب مدرب يوفنتوس سابقاً، في تولي منصب المدير الفني لريال مدريد، خاصة مع إمكانية رحيل زيدان بنهاية الموسم الجاري، بسبب مشاكله الأخيرة مع الإدارة وبعض اللاعبين.

على جانب متصل، يفضل فلورنتينو بيريز إعطاء زيدان كامل فرصته هذا الموسم، من أجل محاولة الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.