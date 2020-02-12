آليغري يعود للتدريب من بوابة الدوري الإنجليزي

يطمح ماسيميليانو آليغري المدرب السابق ليوفنتوس، للعودة للتدريب مرة أخرى من بوابة مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي الصيف القادم.

ورحل الإيطالي عن يوفي نهاية الموسم الماضي بسبب خلاف مع إدارة النادي، ورفض الإشراف على أي فريق آخر رغم تلقيه العديد من العروض.

وأكدت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن رفض فكرة العودة هذا الموسم، تأتي لإصراره على خوض تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي.

يأتي ذلك بعدما قضى آليغري الأشهر الماضية، في تعلم اللغة الإنجليزية، حتى يكون مستعداً للتأقلم على الحياة في إنجلترا وأجواء الدوري والتواصل مع اللاعبين.

وتبدو فرصة الإشراف على تشيلسي مغلقة حالياً لاستقرار إدارة البلوز على فرانك لامبارد، كما هو الحال في آرسنال بمشروعه طويل الأمد مع ميكيل آرتيتا، وتوتنهام كذلك مع جوزيه مورينيو.

ويتبقى أمام مدرب ميلان ويوفنتوس السابق، خيار مانشستر يونايتد الذي يعيش وضعية سيئة مع أولي غونار سولشاير، حيث من المتوقع رحيله بحال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا نهاية الموسم.

يذكر أن ميلان يدرس بدوره إعادة آليغري ويفاضل حالياً بينه وبين رالف رانغنيك وفقاً لتقارير إعلامية.

كما يبدو مانشستر سيتي وجهة منطقية لآليغري، نظراً لتخبط النتائج مع المدرب بيب غوارديولا، والأنباء المتزايدة حول رحيله عن النادي الإنجليزي مع أن ذلك يبقى أمراً غير مؤكد.