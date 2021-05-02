آليغري يقترب من العودة إلى يوفنتوس

كشف تقرير عن مؤشر جديد يؤكد اقتراب ماسيميليانو آليغري من العودة لتدريب يوفنتوس.

وزعمت وسائل إعلامية أن يوفي سيطيح بأندريا بيرلو من على رأس الجهاز الفني حتى لو فاز الفريق بكأس إيطاليا وضمن مقعداً مؤهلاً لدوري أبطال أوروبا.

كما أكدت تقارير أن آليغري بات المرشح الأول لخلافة بيرلو نظراً لسجله المميز مع البيانكونيري في الماضي.

وقالت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن آليغري شوهد في تورينو وهو دليل آخر على عودته إلى يوفنتوس بعد عامين من الإقالة.

وأشارت إلى أن المدير الفني لا يزال يمتلك منزلاً في تورينو، كما يلعب ابنه كرة القدم في فريق مقره بالمدينة التي تحتضن يوفنتوس.

من ناحية أخرى يسيطر الغموض على مستقبل ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان والذي ارتبط بمغادرة الروسونيري نهاية الموسم الجاري.

وزعمت تقارير في إيطاليا أن ميلان قد يقيل بيولي بحال الفشل في حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

لكن صحيفة “توتوسبورت” الصادرة من تورينو قالت أن النادي قرر بالفعل الإبقاء على بيولي في الموسم القادم حتى إذا فشل الروسونيري في مهمته.

ونوهت أن بيولي مقتنع بأنه قادر على قيادة ميلان إلى دوري الأبطال، مؤكدة أن النادي لا يفكر في إقالة المدير الفني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بيولي في يونيو 2022، ومن المتوقع أن يحترم الطرفان العقد المبرم بينهما.

يذكر أن ميلان تغلب على بينيفينتو ليقترب أكثر من ضمان التأهل للبطولة الأوروبية الأهم.