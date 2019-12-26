آليغري يقترب من قيادة باريس سان جيرمان

كشفت تقارير عن تواصل باريس سان جيرمان مع ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس السابق لخلافة توماس توخيل في تدريب الفريق ابتداءً من الصيف المقبل، وفقاً لموقع "لو 10 سبورت" الفرنسي.

وأجرى ليوناردو آرواغو المدير الرياضي في النادي الفرنسي، اتصالاً هاتفياً مع آليغري، بسبب عدم الاطمئنان على مستقبل الفريق نظراً لتذبذب المستوى.

وقال الموقع، أن ليوناردو ليس معجباً بإمكانات توخيل التدريبية، ويسعى للتعاقد مع مدرب يوفي السابق لتمتعه بمواصفات لن تتوافر في المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند.

وقد رحب الإيطالي بتولي المسؤولية في باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري وفقاً لما تم تناقله.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة.

وارتبط آليغري بتدريب آرسنال، لكن تردده منح ميكيل آرتيتا الفرصة لتدريب الغانرز بشكل رسمي خلال الإيام الماضية، كما رفض من قبل خلافة نيكو كوفاتش في بايرن ميونيخ عقب رحيله، وترددت أنباء أخرى عن تدريب مانشستر يونايتد بمساعدة باتريس إيفرا، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي قرار حول هذا الأمر.

وقاد آليغري يوفنتوس خلال الفترة من 2014 وحتى 2019، وإستطاع التتويج بـ 11 لقباً معه أبرزها الدوري الإيطالي 5 مرات متتالية، كما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017، لكنه خسر هاتين المناسبتين.