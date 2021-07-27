آليغري يوجه تحذيراً خطيراً لـ رونالدو

وجه ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس تحذيراً خطيراً للنجم كريستيانو رونالدو مفاده أن عليه المشاركة أكثر في النواحي الدفاعية وبذل مجهود أكبر على أرض الملعب.

وقضى المدير الفني 5 مواسم ناجحة مع البيانكونيري قبل أن يغادر ويعود بعد موسمين بعقد يمتد لأربعة أعوام.

ورغم ارتباط الهداف البرتغالي بانتقال محتمل إلى باريس سان جيرمان خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن آليغري يعتقد أن صاحب الـ 36 عاماً سيستمر مع يوفي.

آليغري يحذر رونالدو

وقال المدرب خلال تقديمه الرسمي: "قلت لكريستيانو أني سعيد برؤيته مجدداً، يقع على عاتقه الآن مسؤولية كبيرة، لأنه كان لدينا قبل 3 أعوام فريق زاخر بالخبرات، لكن لدينا حالياً مجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان.

"أتوقع من رونالدو الكثير من ناحية تحمل المسؤولية، إنه بحالة جيدة، كما أنه جاهز من حيث اللياقة."

يذكر أن عقد "صاروخ ماديرا" مع يوفنتوس يمتد حتى نهاية الموسم القادم، ويتقاضى إثرها قرابة 31 مليون يورو سنوياً.